Passageiro é preso ao desembarcar com celulares no aeroporto de Juazeiro do Norte

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (13), um passageiro de um voo que vinha de Guarulhos no momento em que ele desembarcava no Aeroporto Orlando Bezerra, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Segundo a PF, o homem desembarcou no terminal com 37 celulares de diversas marcas e 18 smartwatch sem notas fiscais. Não foi divulgado qual a origem nem o destino final que o homem pretendia dar aos produtos.

Ele e o material foram levados para a delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte. Após prestar depoimento, o preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Juazeiro do Norte.