Passageiro é morto a tiros na Barra do Ceará; motoqueiro ficou ferido

Suspeitos armados mataram o passageiro de uma motocicleta no cruzamento da rua Adolfo Sales com avenida Coronel Carvalho, na Barra do Ceará. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (13). O condutor do veículo ficou ferido.

Conforme a Polícia Militar, os dois homens estavam trafegando na via quando foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Durante a ação, o motociclista perdeu o controle da moto e caiu na via com o passageiro. O condutor conseguiu fugir do local correndo, já garupeiro foi perseguido e morto.

Conforme testemunhas, as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, estariam realizando assaltos na região. A polícia apreendeu uma arma falsa ao lado do corpo da vítima.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso para tentar identificar os autores e a motivação do crime.