Passageira morre após motocicleta ser atingida por carro na contramão no Centro de Fortaleza

Um motorista de um carro colidiu com um casal em uma moto ao sair de um estacionamento pela contramão na avenida São Paulo, no Centro de Fortaleza, por volta das 12h desta terça-feira (19). A passageira não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a polícia, o carro saiu pela entrada do estacionamento e atingiu a moto. A garupeira, identificada como Samara Barroso dos Santos, 25 anos, bateu a cabeça em uma barra de ferro e não resistiu aos ferimentos.

O piloto da moto foi socorrido em estado grave para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi ao local e fez o teste do bafômetro no motorista do carro, que deu negativo. No local do acidente, familiares das vítimas discutiram com o motorista do carro e todos foram conduzidos para o 34º Distrito Policial, onde o caso foi registrado.