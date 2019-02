Passageira é presa em flagrante por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

Uma passageira foi presa em flagrante por tráfico de drogas ao desembarcar na rodoviária de Juazeiro do Norte. Policiais chegaram até a mulher após denúncia anônima repassada ao Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Civil do Ceará. A prisão aconteceu na noite da última quinta-feira (7), mas foi divulgada na tarde de sexta-feira (8).

A mulher identificada como Adriana dos Santos Batista, de 31 anos, portava quatro tabletes de cocaína e vinha de Iguatu. Adriana foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e autuada em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a SSPDS, o objetivo ainda é prender outras pessoas envolvidas no esquema, além de investigar quais são a origem e o destino da droga.



Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização de suspeitos envolvidos no tráfico de entorpecentes, na região do Cariri. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99997.7275, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas. A polícia garante sigilo e o anonimato.