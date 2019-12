Passageira de ônibus chama polícia, e homem é preso por importunação sexual

Uma passageira de um ônibus acionou a polícia após ser assediada dentro do veículo, e um homem de 43 anos foi preso suspeito de importunação sexual, na noite desta quinta-feira (5), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), Antônio José do Nascimento foi rendido pelos demais passageiros e pelo motorista do veículo até a chegada da polícia.

O caso ocorreu dentro do coletivo da linha Borges de Melo I, quando o ônibus trafegava pela Avenida Francisco Sá.

A vítima afirmou à polícia que o suspeito a tocou por mais de uma vez. Após alertar os passageiros do ônibus sobre o ocorrido, o motorista do veículo travou as portas do transporte para evitar a fuga do suspeito.

Com a chegada da polícia, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher.

De acordo com a SSPDS, o homem possuía antecedentes por ameaça e periclitação da vida, e foi autuado em flagrante por crime contra a dignidade sexual.