Passageira de moto morre em colisão no Anel Viário, em Caucaia

A passageira de uma moto morreu após uma colisão com um carro no quilômetro 410 da BR-020, no Anel Viário, na Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira (9). O condutor da motocicleta em que ela seguia foi socorrido em estado grave para um hospital na região.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local para socorrer o condutor da moto. O motociclista e os ocupantes do carro envolvido no acidente não ficaram feridos. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram ao local recolher o corpo da mulher, de 35 anos.