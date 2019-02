Passageira de 87 anos tem corpo esmagado em acidente entre ônibus e caminhão no Mondubim

Uma mulher de 87 anos morreu após ter o corpo partido ao meio em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão no bairro Mondubim, na tarde desta terça-feira (5). Um homem teve o braço decepado e um bebê de 2 meses, filho dele, e a filha da idosa tiveram ferimentos leves.

Minutos antes do acidente, o motorista do coletivo havia tido uma discussão de trânsito com um motociclista. Conforme imagens de uma câmera de segurança próximo ao local, é possível ver que os dois continuaram a discussão por vários metros. Neste momento, o motorista do ônibus teria tentado fazer uma ultrapassagem para desviar do caminhão que estava estacionado, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto da batida, a idosa, Maria José Abreu Freire, ficou presa às ferragens e o outro passageiro, Antônio Gleyson Xavier, 40 anos, teve um braço decepado. Maria estava no ônibus da linha 372 Aracapé - Parangaba e seguia para o Centro com a filha, Maria Lúcia Abreu, 60 anos, para fazer compras, segundo informações de testemunhas.

Lateral do ônibus ficou destruída com o impacto da batida Foto: VC Repórter

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para prestar os primeiros socorros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do ônibus fazia uma ultrapassagem e não viu o caminhão.

Um trecho da avenida foi bloqueado e, até 17h, os veículos ainda estavam sendo desviados na via.