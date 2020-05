Paredão de som é apreendido durante monitoramento do lockdown no Bairro Itaperi, em Fortaleza

Um paredão de som foi apreendido durante o monitoramento do 'lockdown' no Bairro Itaperi, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (9). O dono do veículo com multado em R$ 1.346,93.

De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), o equipamento de som foi apreendido na Avenida Bernardo Manoel, durante a ação de monitoramento das ruas de Fortaleza.

Além da apreensão do paredão, os agentes da Prefeitura de Fortaleza atuaram para coibir a montagem de feiras livres. Houve monitoramento em locais tradicionais de feiras e fiscalização intensificada nos bairros Messejana e São Cristóvão, segundo a Agefis.

> O bloqueio total de atividades não essenciais foi determinado na última terça-feira (5) e vigora até o dia 20 de maio.

> Os decretos estadual e municipal proibem a circulação de pessoas em espaços públicos, como praias, praças e calçadões.

As locomoções só são permitidas para serviços essenciais, como compra de remédios e comidas. Além do órgão de fiscalização, a Inspetoria do Meio Ambiente, a Guarda Municipal e o Batalhão de Policiamento Ambiental integraram ação de patrulhamento das ruas da capital.

Plano de segurança

O plano de segurança voltado ao combate da proliferação do Covid-19 tem por objetivo a diminuição da média diária de locomoção de veículos e pessoas em Fortaleza. Pelo menos 124 pontos de grande fluxo de bairros da capital serão fiscalizados diariamente, até o dia 20 de maio - data final do decreto. Policiais militares vão atuar, conforme o secretário da Segurança Pública, André Costa, com bastante rigor em praças públicas, feiras e calçadões, entre outros pontos da cidade que costumam ter aglomerações de pessoas.

Segundo André Costa, o planejamento das blitze foi feito com base nos dados levantados pela SSPDS Ceará e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza.

Haverá o monitoramento de veículos particulares em vias públicas, exceto em casos devidamente justificados. Será permitido o trânsito de carros e motocicletas relacionados às atividades da segurança pública e saúde; transporte de cargas; trânsito de veículos pertencentes a estabelecimentos ou serviços essenciais em funcionamento e transportes por táxi, mototáxi ou que oferecem serviços por aplicativo.

Durante as abordagens de segurança aos veículos e aos pedestres em ruas e avenidas, os profissionais de segurança pública incluirão as informações coletadas no aplicativo Portal do Comando Avançado (PCA), ferramenta da SSPDS, disponibilizada a todos os profissionais da Pasta e vinculadas. Com o preenchimento de informações sobre abordados, os órgãos de segurança terão controle de pessoas que venham a descumprir as medidas de isolamento.

A tecnologia também será empregada para ajudar nas abordagens por meio das 3.300 câmeras do sistema de videomonitoramento da SSPDS, que são acompanhadas diuturnamente por operadores da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).