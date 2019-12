Parceria prevê gratuidade em ônibus para apenados em regime aberto em Fortaleza

Uma parceria entre o sindicato das empresas de transporte de passageiros, o Sindiônibus, e o Tribunal de Justiça do Ceará permite que condenados do sistema prisional cearense que estejam no regime aberto, semiaberto ou em liberdade condicional sejam isentos de pagar passagem nos coletivos de Fortaleza. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (5), pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Não foi informado quando a medida passará a valer.

De acordo com documento assinado nesta quarta-feira (4), a medida vai ajudar nas exigências do regime estabelecido, para atividades de ressocialização do preso e do egresso, no deslocamento de cursos de ensino fundamental e médio e nas demais atividades que têm como objetivo a capacitação e integração deles à sociedade.

Segundo Washington Araújo, presidente do TJCE, "o convênio tem um aspecto social muito importante, pois vai de encontro à visão negativa que algumas pessoas têm dos egressos e apenados". Já para Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, "o programa que visa ajudar as pessoas do Sistema Penitenciário a mudarem sua condição e não precisarem mais voltar”, ressaltou.

Os magistrados acompanham os projetos de ressocialização de presos no Ceará, a exemplo do programa “Um Novo Tempo”.