Paraenses são presos por furtos de veículos de luxo em Fortaleza

Dois paraenses, identificados como William Martins Silva, 31, e Alex Dutra Almeida, 28, foram presos em operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), no início deste mês, por furtos de veículos de luxo em Fortaleza. A Polícia investiga se a dupla faz parte de uma quadrilha interestadual.

De acordo com o delegado Adriano Felix, a dupla é suspeita de ter furtado pelo menos seis veículos, dois deles já foram recuperados. Os homens foram presos em flagrante no dia 3 de julho, em um pousada na Praia do Futuro.

As investigações tiveram início após a Polícia descobrir que William e Alex utilizavam um mesmo veículo durante as ações criminosas. O carro foi identificado e passou a ser monitorado, o que levou a DRFVC até a dupla.

Os paraenses foram conduzidos para a delegacia e autuados por furto e associação criminosa. Alex Dutra também foi indiciado por uso de documento falso. Com eles, foi apreendido um veículo Jeep, modelo Compass, quatro módulos de ignição (utilizados para dar partida nos carros) e um aparelho bloqueador de sinal.