Papelaria tem objetos furtados por duas mulheres no bairro Messejana; veja vídeo

Uma papelaria teve os objetos furtados por duas mulheres na manhã desta quinta-feira (31), na rua Joaquim Felício, na Messejana, em Fortaleza. De acordo com o dono da loja, Raphael Marques, as duas entraram três vezes no estabelecimento num intervalo de 15 minutos para praticar o crime.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram toda a ação. No vídeo é possível ver as duas entrando na loja e se aproximando das prateleiras. Elas colocam os objetos por baixo das roupas e dentro de uma bolsa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que foi registrado um boletim de ocorrência referente ao furto. O caso será investigado pelo 6º Distrito Policial.