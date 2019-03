Papelaria é assaltada e câmera de segurança registra ação no Bairro Luciano Cavalcante

Câmeras de segurança registraram assalto em papelaria na Rua Dr. Thompsom Bulcão, no Bairro Luciano Cavalcante, na tarde desta segunda-feira (11). Duas pessoas participaram da ação enquanto outro carro estava do lado de fora dando apoio. Os suspeitos fugiram em um veículo de um cliente.

A ação aconteceu por volta de 13h e quando os dois entraram na loja um cliente estava sendo atendido pelo proprietário. Nas imagens, é possível ver quando eles chegam. Um deles já entra na papelaria com a arma na mão e exige os pertences das vítimas.

Um cliente, de camisa rosa, foi obrigado a entregar o anel que estava usando, além de relógio, aparelho de celular e a chave do veículo.

Segundo as testemunhas, durante a ação os suspeitos chegaram a ameaçar as vítimas achando que eram agentes e exigiam o tempo todo que entregassem as armas. Uma quantia no valor de R$ 100,00 que estava no caixa da papelaria foi levada.

Quando os homens saíram da papelaria abordaram outro cliente. O homem teve que entregar um aparelho celular e uma quantia em dinheiro não revelada.

O carro do cliente foi encontrado na segunda-feira.