Pallas, cadela da Polícia Civil, doa sangue para ajudar outro cachorro com doença do carrapato

A cadela Pallas, do Núcleo de Operações com Cães (NOC), doou sangue para ajudar um outro cachorro diagnosticado com hemoparasitose, popularmente conhecida como doença do carrapato, nesta sexta-feira (15), em Fortaleza.

“Doar sangue é um ato de generosidade. Que o exemplo da Pallas possa sensibilizar as pessoas para a doação”, disse o delegado, Pedro Viana, diretor da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTC) da Polícia Civil.

A doação da cadela, da raça pastor belga malinois, aconteceu na sede do NOC e foi realizada por uma equipe veterinária.

A Hemoparasitos ataca animais através da corrente sanguínea e causa anemia profunda. Cães policiais são considerados excelentes doadores pelos hábitos saudáveis.

Critérios para doação de sangue entre cães: