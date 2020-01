Os pais de duas crianças foram presos suspeitos de conivência com o estupro dos próprios filhos. A captura aconteceu nesta quarta-feira (15), em Ibicuitinga, no interior do Ceará.

As crianças, de três e seis anos, foram abusadas por um homem de 62 anos em outubro de 2019.

Os três suspeitos têm mandado de prisão preventiva expedidos. O suposto estuprador está foragido e a polícia trabalha para a captura.