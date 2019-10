Pai suspeito de tentativa de estupro contra a filha de 10 anos é preso em hospital

A Polícia Civil prendeu em uma unidade hospitalar o homem suspeito de tentar estuprar a filha de 10 anos. A criança pulou do primeiro andar para fugir do pai no dia 8 de setembro, no Bairro Granja Lisboa. As informações foram confirmadas na manhã deste sábado (5).

No dia do crime, a criança contou que o pai tapou a boca dela e tentou estuprá-la. A menina conseguiu se desvencilhar e pulou da residência. Em seguida, se rastejou até a casa de um vizinho, onde pediu ajuda.

Em nota, a Polícia Civil explicou que o homem está internado no hospital sob escolta policial, aguardando alta médica. Após ser liberado, o caso será levado para a Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa).

O caso

O vizinho que ajudou a criança relatou que o pai tentou convencer a filha a voltar para casa. Quando os policiais chegaram no local, a menina estava com inchaço e olhos roxos. Após o ato criminoso, o pai fugiu e só foi encontrado quase um mês depois, quando a polícia conseguiu prendê-lo.

A mãe da criança, que é separada do suspeito, mora no bairro Bom Jardim e foi avisada da ocorrência pela polícia.

A criança foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF).