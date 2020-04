Pai, filho e mais cinco são presos suspeitos de homicídios, roubo e tráfico em Chorozinho

Sete suspeitos de envolvimento em crimes como homicídios, roubo e tráfico de drogas foram presos nesta terça-feira (28) no município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza. Entre os presos estavam um pai e o filho de 18 anos. Foram apreendidas três armas de fogo, dois carros roubados que seriam usados para praticar homicídios na capital cearense e valores em espécie.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, após receber informações da localização de um veículo e de um aparelho celular, que haviam sido levados de um assalto ocorrido no dia 21 de abril, agentes do Comando Tático Rural (Cotar) chegaram a um imóvel situado no assentamento José Lourenço, onde encontraram um homem que portava uma quantia em dinheiro.

Em outra residência vizinha, os militares localizaram outros dois suspeitos em posse do celular da vítima, um revólver e as chaves do carro roubado. Em um terceiro endereço, foram detidos mais quatro suspeitos, incluindo pai e filho, que estavam com outro revólver, um rádio comunicador, uma espingarda e munições, além de um carregador e uma arma falsa.

O grupo foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Chorozinho juntamente com todo o material apreendido. Todos vão responder pelo crime de associação criminosa. Outros foram autuados individualmente por crimes como posse ilegal de arma, corrupção de menores e receptação. A Polícia Civil continua investigando a participação de outros suspeitos nos crimes.