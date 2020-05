Pai é preso por agredir um dos filhos com tapa no rosto em Iguatu

Agentes de segurança prenderam, na madrugada desta sexta-feira (1º), um homem por agredir o filho de 14 com um tapa no rosto. O caso foi registrado no município de Iguatu, a 380 km de Fortaleza.

Segundo informações da Delegacia Regional de Iguatu, a própria mãe, que está separada do marido, denunciou as agressões por meio do 190. Ela disse que os dois filhos de 11 e 14 anos de idade foram passar a noite junto com o pai.

No entanto, segundo a dona de casa, o filho mais velho voltou para a casa dela, descalço e a pé, afirmando que o pai sob efeito de álcool o arrancou da cama à força e deu o tapa.

Após as denúncias, policiais compareceram à casa da mãe que acompanhou o policiamento até a casa do pai. Chegando lá, o denunciado confirmou a agressão e assim sendo foi conduzido até a Delegacia Regional de Iguatu onde foi autuado por maus tratos.