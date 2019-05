Pai é assassinado e filho de 4 anos é baleado dentro de carro no Eusébio

Um homem identificado como Marcos Gomes dos Santos, 38, foi morto a tiros e o filho dele, com cerca de quatro anos, foi baleado na Rua São Lázaro, no município do Eusébio, no fim da tarde desta quinta-feira (2).

Segundo a Polícia Civil, as vítimas estavam chegando à casa da família quando foram atacadas. O homem morreu dentro do carro. Já o filho, que estava no banco de trás do veículo, foi ferido com um tiro na perna. A mulher de Marcos Gomes e mãe da criança também estava no carro, mas não ficou ferida.

O garoto foi socorrido para a UPA do Eusébio e depois transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. O homem que morreu possuia antecedentes criminais.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.