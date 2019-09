Pai baleado em festa de formatura da filha em Ipu recebe alta após mais de 30 dias internado

Antônio Sergio Vasconcelos Pontes, 48 anos, baleado por um policial militar na festa de formatura da filha em Ipu, no Ceará, em agosto deste ano, recebeu alta médica, na última sexta-feira(6). Ele passou um mês e quatro dias internado em um hospital particular, em Fortaleza.

Os outros três feridos passam bem, segundo informações da família. Durante a festa, o PM disparou cerca de 15 tiros contra os convidados.

O crime

O crime aconteceu na noite do dia 4 de agosto, quando o policial discutiu com a namorada, que era uma das convidadas de uma festa de formatura que acontecia na casa de uma amiga dela, em Ipu. Pelo menos quatro pessoas foram baleadas. O policial foi autuado por tentativa de homicídio.

Os feridos foram: a irmã da formanda, uma adolescente de 17 anos, e os pais dela, Antônia Ildete Pereira Pontes, 42 anos, e Antônio Sergio Vasconcelos Pontes, 48 anos. A quarta vítima foi um outro convidado, atingido de raspão.

Prisão Preventiva

A Justiça manteve a prisão preventiva do policial militar Jorgeandro Vieira. A decisão aconteceu após uma audiência de custódia realizada no fórum de Ipu. Durante a chegada e a saída do militar, familiares e amigos protestaram contra ele.

O juiz Fábio Rodrigues Sousa, da vara única da Comarca de Ipu, entendeu que o acusado solto representa perigo para a sociedade. Após a audiência, ele foi levado para o 5º Batalhão de Polícia Militar, no Bairro José Bonifácio.