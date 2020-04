Padre acusado de crimes sexuais vai para prisão domiciliar devido à Covid-19

A Justiça do Ceará decidiu pela prisão domiciliar do padre Lenilson Laurindo da Silva. Lenilson passou a cumprir pena em regime domiciliar nesta segunda-feira (27) porque, segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), ele integra o grupo de risco da Covid-19.

O padre é acusado de abusos sexuais contra adolescentes no Município de Juazeiro do Norte, região do Cariri. Ele foi preso em outubro de 2016 e já havia tentado relaxar sua prisão.

Lenilson estava detido na Penitenciária de Juazeiro do Norte. Agora, ele segue sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Não foi informado porque, especificamente, o acusado integra o grupo de risco da Covid-19. O caso segue tramitando em segredo de Justiça, razão pela qual, segundo o Tribunal, mais informações não poderiam ser repassadas.

Denúncia

Segundo denúncia do MPCE, o padre se valia da sua condição e explorava sexualmente as vítimas, na casa da sua irmã. Em determinadas ocasiões ele teria chegado a oferecer dinheiro em troca de favores sexuais. Há também informações que Lenilson trocava materiais pornográficos. As próprias vítimas denunciaram o padre para a Polícia.

Em 2017, a defesa do acusado pediu pela liberdade afirmando que a prisão era abusiva e o réu não ofereceria riscos à sociedade. O MPCE se posicionou afirmando que a permanência da prisão era garantia da ordem pública. O pedido foi negado por unanimidade na Justiça.