Padrasto suspeito de estuprar criança de 6 anos, em Hidrolândia, é encontrado e entregue à Polícia

Era por volta de 7h da manhã deste sábado (28) quando dois moradores do distrito de Major Simplício, em Nova Russas (distante 304 km de Fortaleza), reconheceram o rapaz suspeito de estuprar uma criança de seis anos em Hidrolândia. O adolescente de 17 anos estava foragido desde a última quarta-feira (25) e já foi entregue à polícia. Ele estava se locomovendo sobre um animal, carregando um saco de roupas, quando os dois senhores prenderam-no com cordas nos pés e nas mãos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) confirmou as informações. "Ele foi levado para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para a realização dos procedimentos cabíveis ao fato. Por questões de segurança, o local para onde o suspeito foi encaminhado não será revelado. A ocorrência está em andamento", diz a nota. O adolescente, segundo uma conselheira tutelar de Hidrolândia que vem acompanhando o caso desde a denúncia, já respondeu por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

A criança encontra-se hospitalizada em Fortaleza, no Instituto Doutor José Frota, em estado grave. Ela foi encontrada em casa pela mãe, no fim de tarde de quarta-feira, com fortes hemorragias na genitália. A responsável tem 35 anos e teria deixado duas filhas, a vítima e outra de 4 anos, com o companheiro de 17, enquanto fazia um trabalho numa fazenda acompanhada do outro filho, de 8 anos.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança mantinha relações com o suspeito há cerca de dez meses. A vítima e a responsável compareceram à Delegacia Regional de Canindé no mesmo dia para realizar o exame de corpo de delito e prosseguir com a acusação. Desde então, o suspeito estava foragido.