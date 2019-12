Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada no município de Cruz, Norte do Ceará

O padrasto de uma menina, de 11 anos, foi preso preventivamente na tarde dessa quinta-feira (12), no município de Cruz, no Ceará, suspeito de estuprar a própria enteada. Segundo a Delegacia Municipal de Cruz, o homem, de 35 anos, praticava os abusos sexuais contra a criança há cerca de um ano.

Conforme o delegado Jailton Rodrigues, da Delegacia Municipal de Cruz, as investigações sobre o caso foram iniciadas a partir da denúncia de um familiar que, ao perceber um isolamento incomum da vítima, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.). O suspeito, segundo ainda o delegado, foi preso na residência dos pais dele, na zona rural da região, após um mandado expedido pela Vara da Comarca de Cruz.

Jailton informou também que o padrasto, sem antecedentes criminais, foi autuado por estupro de vulnerável e levado para a Cadeia Pública do Município de Cruz. O delegado salientou que denúncias sobre atividades criminosas no Município podem ser feitas por meio do telefone (88) 3660.1436, da Delegacia Municipal de Cruz.