Padrasto é preso por estuprar enteada de 8 anos no município de Tarrafas

Um homem foi preso em flagrante na noite do último sábado (16) suspeito de abusar sexualmente da filha da companheira dele, em Tarrafas, no interior do Ceará.

A mãe da vítima denunciou o crime à polícia após desconfiar do abuso sexual por causa de um relato da avó da criança, que suspeitou do modo como o padrasto e a vítima estavam deitados em um quarto da casa onde a família mora.

Ao conversar com a criança, a mãe da menina contou que o padrasto tocava nas partes íntimas dela. Ela pedia que ele parasse, mas o homem insistia.

Após a denúncia, o homem foi esfaqueado levemente no pescoço pela companheiro. O casal tem um filho, e a vítima é filha de um outro relacionamento.

De acordo com a Delegacia de Tarrafas, o homem não reagiu à prisão e negou o abuso sexual. Ele a mãe da criança foram conduzidos à Delegacia Regional do Crato, onde foi instaurado o inquérito por estupro de vulnerável. O suspeito já respondia por homicídio e porte de arma de fogo e foi transferido para um presídio em Juazeiro do Norte.