Pacientes e funcionários são assaltados em posto de saúde no Parque São José; dois são presos

Um grupo armado invadiu um posto de saúde, rendeu pacientes, acompanhantes e funciónarios e roubou celulares e dinheiro nesta terça-feira (22), no bairro Parque São José, em Fortaleza. Dois suspeitos foram presos na manhã desta quarta-feira (23).

Câmeras do circuito interno de segurança do local registraram os momentos de tensão sofridos pela vítimas. Nas imagens é possível perceber que três homens e uma mulher entram na unidade de saúde e anunciaram o assalto.

Homem pula para dentro da recepção do posto e ameaça funcionárias

Eles obrigam as vítimas a entregar os pertences e um deles chega a pular para dentro da recepção e dar coronhadas na cabeça de uma das recepcionistas. Uma mulher, que faz parte do grupo, caminha pelos corredores com uma bolsa e guarda os pertences roubados.

Suspeito ordena que vítimas entrem em um dos consultórios Foto: reprodução

Antes de deixar o local, eles ordenaram que todos entrem em uma sala. Entre as vítimas estava uma mulher com criança de colo e uma idosa em cadeira de rodas. Segundo a polícia, foram levados bolsas, dez aparelhos celulares e dinheiro.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o posto de saúde do parque São José está em funcionamento normal nesta quarta-feira (23), onde a segurança do equipamento foi reforçada. A pasta esclareceu também que adotou os procedimentos necessários junto aos órgãos de segurança após o ocorrido, para devida apuração e investigação.

Uma mulher e um homem suspeitos de participar da ação criminosa conseguiram fugir, mas já foram identificados pela polícia Foto: Reprodução

Dois dos suspeitos, foram presos na manhã desta quarta-feira (23), no bairro Vila Manoel Sátiro. Eles foram identificados como Evilázio Uchoa Silva e Victor, que usava uma tornozeleira eletrônica e Emanuel Satiro dos Santos, com antecendentes criminais por assalto.

A dupla foi conduzida para o 19º Distrito Policial, responsável pelas investigações. A polícia já identificou as outras duas pessoas envolvidas na ação e realiza buscas para tentar prendê-los.