Pacientes denunciam que não conseguem atendimentos no Frotinha de Messejana

Pacientes que procuraram o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha de Messejana, em Fortaleza, denunciam que, após procurar a unidade de saúde neste sábado (1º), tiveram que voltar para casa sem atendimento. Eles afirmam que pequenos procedimentos cirúrgicos estão cancelados por falta de materiais e denunciam ainda a sujeira e falta de macas para os pacientes.

O porteiro José Edvandro e Silva buscou a unidade nesta manhã, mas foi informado de que não teria atendimento. Com um dedo machucado após um acidente, ele disse que vai procurar uma farmácia.

“Estou pensando em ir para alguma farmácia que tenha ambulatório e fazer o atendimento particular, já que com o serviço público eu não posso contar”, reclamou.

José Edvandro relata que, ao buscar o atendimento, foi informado de que havia poucos cirurgiões e que eles estavam disponíveis somente para casos de urgência.

“Fui procurar mas, ao chegar, a atendente pegou só meu nome. Não tinham cirurgião. Na verdade, tinha, mas que a quantidade de médicos era pouca. Só em casos de urgências. Quer dizer, tem vários pacientes procurando pequenas cirurgias e não conseguem”.

O paciente denunciou ainda a má conservação da unidade de saúde. “Sem contar da quantidade de cadeiras quebradas, macas enferrujadas, paredes quebradas expondo areia e gerando complicações de saúde para quem está lá dentro”, disse.



A dona de casa Wanda Gomes relatou também os problemas que existem dentro do Frotinha de Messejana. Ela chegou cedo na unidade de saúde para tratar um problema de dor de cabeça. Ela entrou na unidade, conversou com a atendente, mas foi orientada a procurar outro hospital. Ela conta ainda que uma das enfermeiras falou em tom de brincadeira que ela não seria atendida em nenhuma unidade de Fortaleza por falta de médicos.

"Uma atendente pediu para eu ir para outro hospital. O Frotinha da Parangaba. Ai uma enfermeira disse que eu não seria atendida lá também, pois não existia médicos em lugar nenhum. Acho um absurdo isso acontecer", lamentou.

Prioridade no atendimento

A Secretária Municipal da Saúde (SMS) negou a falta de atendimento por meio de nota e disse que o Frotinha de Messejana trabalha hoje com sua equipe médica completa de plantão com dois cirurgiões, dois traumatologistas, dois anestesistas e dois clínicos. A SMS disse que os procedimentos cirúrgicos são realizados de acordo com a necessidade dos pacientes.

A SMS informou ainda que o Frotinha de Messejana é uma das unidades de urgência e emergência da rede municipal que atende a população de Fortaleza e de outros municípios, principalmente da Região Metropolitana, e prioriza os casos mais graves que, durante alguns plantões, sobrecarregam o atendimento, provocando demora no atendimento nos casos de menor gravidade.