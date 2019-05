Paciente tenta agredir socorristas do Samu e é contida pela polícia no bairro Jardim América

Uma mulher com cerca de 25 anos, com sinais de embriaguez, foi contida pela polícia após tentar agredir os socorristas do Samu durante o atendimento na noite desta quinta-feira (25), no Bairro Jardim América, em Fortaleza.

De acordo com testemunhas, a jovem estava sendo socorrida porque teria caído de uma escada. Durante o trajeto para a unidade de saúde, no cruzamento das avenidas Expedicionários e Borges de Melo, ela se levantou dentro da ambulância, arrancou os acessos do soro e agrediu verbalmente os socorristas.

Outras duas ambulâncias foram até o local tentar conter a paciente, mas ela ameaçou bater nos outros socorristas. A Polícia Militar foi acionada, um dos policiais conversou com a paciente, que estava muito agitada dentro da ambulância e após a acompanhante autorizar, a mulher foi liberada e se recusou a receber atendimento.