Paciente é encontrada morta dentro de clínica de reabilitação em Juazeiro do Norte

Uma paciente foi encontrada morta dentro de uma clínica de reabilitação em Juazeiro do Norte na manhã desta segunda-feira (29). O corpo dela estava na piscina do local.

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, delegado Douglas Duremberg, a mulher foi internada na clínica por familiares para fazer tratamento de bipolaridade. A vítima, identificada como Damiana Cecílio Ferreira, 47 anos, foi encontrada na piscina pelo jardineiro do local.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que informou que o inquérito policial será concluído em até 30 dias. A Perícia Forense do Ceará deve emitir um laudo apontando as causas da morte.