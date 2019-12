Ótica no Centro é assaltada pela 5ª vez neste ano; veja vídeo

Uma ótica do Centro de Fortaleza foi novamente assaltada, na madrugada desta sexta-feira (13). Foi a quinta vez neste ano que o estabelecimento foi alvo de criminosos. A ação desta sexta foi filmada pelas câmeras de segurança. Na quinta-feira, a ótica foi roubada por um homem usando fardamento da Polícia Militar.

Nas imagens desta sexta, é possível ver dois suspeitos entrando no estabelecimento e vasculhando o local, que fica na Rua Pedro Pereira.

No vídeo, a dupla, utilizando uma lanterna e a luz de um aparelho celular, vai diretamente ao balcão da ótica, onde os produtos, ainda lacrados, estão guardados. Um dos suspeitos, ao retirar relógios e outros objetos das gavetas do compartimento, entrega-os para o parceiro, que põe o material em uma bolsa. Em seguida, os suspeitos se movimentam por toda a loja, retirando outros produtos das vitrines.

De acordo com os funcionários, os homens teriam invadido o local pela despensa, onde ficam os produtos de limpeza da ótica. Conforme a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), eles entraram no compartimento ao destelhar o teto e arrombar a porta do cômodo.

Outros assaltos

Em um outro vídeo, gravado na manhã de quinta-feira (12), uma ação mais violenta foi registrada na ótica. Um homem, vestindo uma camisa da Polícia Militar do Ceará (PMCE), aborda uma vendedora que estava abrindo o estabelecimento e anuncia o assalto.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito e um comparsa, funcionário da loja, identificados, respectivamente, como Jarney Bento Lima, de 36 anos, e Roberto Kênio Soares da Costa, 36, com antecedente criminal por furto, foram presos no bairro Pirambu. Segundo uma das vendedoras, outros casos, de assalto à mão armada e arrombamentos, já aconteceram no local, somente neste ano.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, por meio de nota, que a segurança do bairro Centro é feita por meio do policiamento a pé, motorizado e de viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT), durante o dia. A PM alegou ainda que rondas do ciclopatrulhamento são realizadas e que há o reforço das equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Cavalaria.