Ossada humana é encontrada por moradores em matagal na cidade de Varjota

Uma ossada humana foi encontrada por moradores em matagal na cidade de Varjota, Região Norte do Ceará, por volta das 17h30 desta segunda-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, moradores encontraram o material na Rua Kubitschek, no Bairro Acampamentos, e entraram em contato com os agentes.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram ao local para atender a ocorrência. A Perícia Forense foi acionada para fazer a retirada doa restos mortais.

Não há informações sobre o sexo nem identidade da vítima.