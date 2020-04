Organizadores de carreata contra o isolamento social são detidos pela polícia na Aldeota

Dois homens que seriam organizadores de uma carreata que reuniu apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para se manifestar contra as medidas de isolamento social, decretadas pelo Governo do Ceará como prevenção ao novo coronavírus, foram detidos pela polícia na tarde desta sexta-feira (17), no Bairro Aldeota, em Fortaleza.

Conforme a Polícia Civil, a dupla foi detida por descumprir o decreto nº 33.519/2020, do Governo do Ceará, que proíbe a aglomeração de pessoas e o funcionamento de comércio durante o período de isolamento social.

A carreata percorreu ruas de Fortaleza. Os manifestantes se aglomeraram na Praça Portugal. O Batalhão de Choque esteve no local e tentou conversar com as pessoas para que encerrassem o ato, mas o grupo só se dispersou ao ser avisado de que a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) estava chegando ao local para multar os carros estacionados irregularmente ao redor da Praça. Após a dispersão na Praça Portugal, o grupo seguiu nos carros até a Praça da Imprensa, no bairro de Dionísio Torres.

Após o flagrante, os homens foram conduzidos ao 2º Distrito Polcial, onde foram autuados em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, artigo 268 do Código Penal, com pena prevista de detenção de um mês a um ano, e multa.