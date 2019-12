Organização criminosa que vende carros clonados no Ceará é alvo de operação da Polícia Civil

A Polícia Civil cumpre, na manhã desta terça-feira (17), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um grupo especializado em comercializar veículos clonados oriundos de roubos e furtos. A 2° Fase da Operação “Ohlepse” acontece nas cidades cearenses de Altaneira, Assaré, Nova Olinda e Tarrafas, no Ceará, e também no município de Sapiranga, no Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Civil, agentes conseguiram apreender vários carros e motos, além de documentos.

Mais detalhes da operação serão repassados na manhã desta terça durante coletiva na sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.