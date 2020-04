Operário morre após fazer travessia em rio para consertar rede elétrica em Sobral

Um funcionário da Enel Distribuição Ceará morreu afogado na noite deste domingo (26), após tentar atravessar um rio para fazer reparos em uma rede de energia no distrito de Patriarca, na cidade de Sobral, região Norte do Ceará. A vítima foi identificada apenas como Cleyton, morador do bairro Santa Casa, no município.

A companhia de energia elétrica confirmou o ocorrido e, por meio de nota, informou lamentar "profundamente" a morte de seu colaborador.

De acordo com a Enel, o homem estava "realizando um atendimento emergencial e precisou atravessar o Riacho Madeira para chegar ao local, quando acabou se afogando". Ainda não há informações precisas sobre o que ocasionou o afogamento.

A empresa informou ainda que está "apurando as circunstâncias do acidente e que prestará toda a assistência necessária aos familiares da vítima".

O corpo de Cleyton foi retirado da água pelos próprios moradores da região, que acionaram a polícia.