Operário morre após despencar de cadeira suspensa em fachada de prédio no bairro Varjota

Um operário morreu após despencar de uma cadeira suspensa na fachada de um prédio onde trabalhava na rua 8 de setembro, no bairro Varjota, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (18). Ele era contratado de uma empresa responsável pelas obras no prédio.

O operário, Antônio Márcio Pereira, de 19 anos, estava na cobertura do prédio de 21 andares, preparando-se para trabalhar. De acordo com o auditor fiscal do trabalho, Daniel Arêa Barreto, a análise prévia indica que o operário não estava preso a um cinto de segurança e a corda da cadeira suspensa em que ele sentou desamarrou.

"Para acontecer um acidente, são uma sequência de fatores, não é um fato isolado. É uma possível falta de treinamento. A corda da cadeira desamarrou, o que é uma falha de segurança coletiva", explica Daniel.

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho no Ceará, as causas do acidente devem ser identificadas e oficializadas em um relatório, com o prazo máximo de quatro meses para ser concluído.

Uma equipe da Polícia Forense do Ceará (Pefoce) também foi ao local e espera a chegada de familiares do trabalhador para identificá-lo.