Operações nos bairros Genibaú e Pici prendem dois homens por tráfico

O Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar realizou duas operações que resultou na apreensão de três armas de fogo, munição e drogas na noite desta terça-feira (14) nos bairros Genibaú e Pici, em Fortaleza. Dois homens foram presos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais receberam informação sobre uma residência localizada na Rua dos Monarcas, no bairro Pici, que estava sendo utilizada para a venda de drogas. Chegando lá, os agentes encontraram Francisco Vitor Araújo da Silva, de 18 anos, com passagens pela polícia quando menor.

Dentro da residência, a polícia apreendeu dois revólveres, munição intacta e quase 400 gramas de maconha. O suspeito e o material apreendido foram levados para o 10º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segunda ação

Na segunda ação, a equipe do Cotam prendeu Nataniel Gomes de Lima, de 27 anos, com passagem por roubo, no bairro Genibaú. De acordo com os PMs, o homem estava em atitude suspeita, na rua Rio Verde e, ao avistar a equipe, tentou fugir, mas foi abordado.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma espingarda, munição, pedras de crack, diversos embalagens plásticas, quatro aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Nataniel foi conduzido para o 32° DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.