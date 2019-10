Operações contra membros de facção cumprem 26 mandados de prisão no Ceará

Duas operações simultâneas do Ministério Público do Ceará (MPCE) e da Polícia Civil do Estado cumprem, na manhã desta quinta-feira (17), 26 mandados de prisão preventiva contra membros de uma facção criminosa que atuavam na Região Metropolitana de Fortaleza. Além das ordens de prisão, também são cumpridas outras 25 de busca e apreensão.

Os mandados estão sendo cumpridos em:

Fortaleza (13 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão)

Caucaia (02 mandados de prisão preventiva e 02 mandados de busca e apreensão)

Maracanaú (01 mandado de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão)

Taubaté, em São Paulo (01 mandado de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão)

Sistema prisional do Ceará (08 mandados de prisão preventiva e 08 mandados de busca e apreensão)

Sistema prisional federal (01 mandado de prisão)

As duas operações, deniminadas Jericó II e Saratoga/Bom Jardim são realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE, em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Operação Jericó I foi realizada no dia 15 de agosto deste ano. Ela teve início a partir de informações fornecidas pela Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, que apontaram a atuação de quatro organizações criminosas no Estado do Ceará, notadamente a facção conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o documento, o crime organizado no Estado estaria sendo controlado de dentro das unidades penitenciárias.