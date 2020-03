Operação "Visibilidade" da Polícia Militar busca armas e drogas em bairros de Fortaleza

A Polícia Militar realiza nesta sexta-feira (13), em Fortaleza, uma operação concentrada principalmente em bairros com altos índices de criminalidade na Capital. A ação começou por volta das 5h e tem previsão de seguir até as 19h, segundo a coronel e assessora de comunicação da Polícia Militar, Fátima de Paula.

"São pontos que a nossa equipe avaliou que existe uma necessidade de ter a presença da Polícia Militar. Ela ocorre em vários locais, nestes pontos estratégicos na Capital, iniciando hoje às 5 horas e terminado às 19 horas", afirmou.

Durante a operação, policiais militares abordam motoristas, motociclistas e transportes coletivos e fazem uma vistoria em busca de armas de fogo e drogas.

Segundo o coordenador geral de operações da PM, coronel George Benício, “com a deflagração dessa operação esperamos reduzir o número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) contra o cidadão e ampliar a sensação de segurança, reforçando o papel da PMCE de servir e proteger”, declarou.

Os trabalhos da polícia deve ser estendidos durante toda a semana, em dias alternados. A expectativa é que, em breve, a operação possa ser ampliada para a Região Metropolitana e Interior.

A Operação "Visibilidade" é a continuação da "Raça de Fortes" feita também pela Polícia Militar no primeiro fim de semana de março. Ainda não há um balanço de apreensões feitas.

Operação "Raça de Fortes"

Segundo Fátima de Paula, a operação resultou na prisão de 40 pessoas e nas apreensão de 21 armas de fogo, oito quilos de drogas, além de veículos com documentação irregular. Nos trabalhos participaram cerca de 320 agentes. A ação foi composta por efetivos do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Comando de Policiamento Especializado (CPE) e ainda do Policiamento Ostensivo Geral (POG).