Operação Tiradentes mobiliza 4 mil PMs no Ceará durante 24h

Quatro mil militares reforçam o policiamento nas ruas do Ceará nesta quarta e quinta-feira (24) como parte da operação Tiradentes. As ações começaram 7h desta quarta em todo o país e têm duração de 24 horas. Uma das ações prevê a ocupação dos policiais em áreas de alto risco na capital e no interior do estado.

De acordo com o comandante da Polícia Militar, Alexandre Ávila, algumas áreas merecem atenção especial principalmente onde os crimes são mais frequentes". "Naqueles maiores centros urbanos, Sobral, Juazeiro do Norte, Crateús, Iguatu, nós teremos ações mais concentradas" acrescentou.

Ainda segundo o comandante, em todo o estado estão sendo intensificadas operações de barreiras, fiscalização, buscas por ilícitos e operações de trânsito, com o objetivo de garantir e aumentar a sensação de segurança.

A ação, batizada de "Operação Tiradentes", é uma alusão ao patrono das corporações militares do país.

Na operação, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG) vai emitir um relatório com o resultado obtido das ações.