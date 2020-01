Operação prende três suspeitos de roubar carga avaliada em R$ 30 mil no Cariri

Três homens foram presos suspeitos de roubar uma carga avaliada em R$ 30 mil, em uma operação realizada nesta terça-feira (7), nas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha e Penaforte. Dois deles foram detidos quando tentavam vender parte do material roubado para comerciantes do município de Penaforte. Os detalhes da operação foram divulgados nesta quarta-feira (8).

Segundo o delegado Juliano Marcula, uma denúncia anônima levou os policiais até o município de Penaforte, onde uma dupla em um veículo foi abordada. No automóvel foram encontradas anotações, documentos e vários materias plásticos. Eles foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados por receptação qualificada.

Dentro de um veículo, dois homens armazenavam parte do material roubado para oferecer a comerciantes de Penaforte Foto: Divulgação/Polícia Civil

Já no município de Barbalha, um motorista foi preso em um galpão onde estavam armazenados 45 mil maços de cigarros contrabandeados ou sem nota fiscal e um caminhão. Em um segundo galpão, havia diversos materiais plásticos e outro caminhão.

A polícia suspeita que a carga, avaliada em R$ 30 mil, é a mesma que foi roubada de um empresário da cidade de Juazeiro do Norte. O suspeito, os caminhões e os materiais foram levados para a sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte. O motorista foi autuado por contrabando.