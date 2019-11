Operação prende seis pessoas por homicídios em Cascavel, na Grande Fortaleza

Seis pessoas suspeitas de três homicídios em Cascavel foram presas em Fortaleza e Cascavel nesta terça-feira (12), durante a "Operação Ceifador". De acordo com o delegado Josafat Filho, os crimes aconteceram neste ano e foram ocasionados por motivos "fúteis e torpes".

Francisco Diego Nascimento Silva, 27 anos, e Isac Ângelo da Silva, 28 anos, segundo o delegado, ingeriam bebida alcoólica em um bar na Comunidade da Bica com Marciano Ângelo da Silva, 19 anos. Os suspeitos discutiram com a vítima e o mataram a pauladas em um local afastado. O crime aconteceu no dia 27 de outubro.

Os criminosos vão responder na Justiça por homicídio qualificado por motivo fútil. Ambos não tinham antecedentes criminais e foram presos na cidade de Cascavel.

Morte ordenada de dentro da cadeia

Ainda na "Operação Ceifador", a polícia prendeu os irmãos José Augusto da Silva Costa, 26 anos, e Lívia Pereira da Costa, 30 anos; e Ítalo José Silva Santos, 27 anos, pelo homicídio de Airton dos Santos Sousa Filho, ocorrido no dia 12 de junho deste ano.

Segundo a polícia, José Augusto, preso à época, mandou um recado pela irmã Lívia Pereira para Ítalo José oferecendo um revólver e drogas em troco da morte de Airton dos Santos. O suspeito José Augusto estava preso no Centro de Detenção Provisória em Aquiraz e a única visita que recebia no local era da irmã, por quem mandou a ordem do homicídio.

José Augusto da Silva já tinha antecedentes criminais por homicídio, Lívia Pereira por desacato a autoridade em um procedimento em que o irmão foi preso e Ítalo José por tráfico de drogas. Os três foram presos por homicídio qualificado por motivo torpe.

Preso em Fortaleza

Na capital, a polícia prendeu André Luís Brasil da Silva, 32 anos, pela morte de Felipe Ferreira Domingos no dia 5 de maio em Cascavel. O crime foi motivado porque a vítima ameaçou o suspeito, que já usava tornozeleira eletrônica. O suspeito foi preso por homicídio qualificado.