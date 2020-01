Operação prende acusados de tráfico de drogas e homicídios na Grande Fortaleza

Subiu para 12 o número de pessoas presas, na manhã desta terça-feira (7), durante a operação "Jericó Guaiuba", deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará. De acordo com a polícia, a operação tem a finalidade de investigar e desarticular organização criminosa envolvida nos crimes de tráfico de drogas e homicídios nos municípios de Guaiuba e Pacatuba, pertencentes a Região Metropolitana de Fortaleza.

São cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

A operação conta com equipes da Divisão, além do Departamento de Polícia Metropolitano (DPM) e da Delegacia Municipal de Guaiuba. Cerca de 45 policiais em 14 viaturas participam da ofensiva.