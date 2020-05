Operação policial apreende 6,5 mil cigarros contrabandeados e 13 aves silvestres em Barbalha

Uma operação do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) aprendeu, neste domingo (17), 6.500 cigarros importados e 13 aves silvestres dentro de uma chácara, em Barbalha, na Região do Cariri do Estado. Durante os trabalhos policiais um idoso foi preso.

Segundo a polícia, os agentes da 2ª Companhia chegaram até o Sítio Mata, localizado na Rua Brejo Santo, após denúncias anônimas informando que no local estaria ocorrendo uma rinha de aves canário-da-terra.

Aves em gaiolas e cigarros

Ao chegar à chácara, os policiais avistaram os pássaros presos em gaiolas e perguntaram o dono da chácara sobre a licença para criar os animais, o que não foi apresentada pelo homem.

Os agentes fizeram buscas e localizaram em um dos cômodos 13 caixas com os cigarros, de sete marcas diferentes, que estavam sem as notas fiscais.

Um homem de 69 anos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Juazeiro do Norte, onde foi autuado por crime ambiental, por criar ilegalmente pássaros da fauna silvestre, e por importar ou exportar mercadoria proibida.