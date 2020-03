Operação para capturar homem com extensa ficha criminal no Interior leva à prisão de outro suspeito

A polícia montou uma operação de captura contra um homem de 26 anos suspeito de cometer diversos crimes na cidade de Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará, sendo os mais recentes roubo e estupro ocorridos na última segunda-feira (23). O trabalho ocorreu nesta terça-feira (31), mas o principal alvo não foi localizado. Durante as buscas, os policais prenderam outro homem suspeito de roubo.

O alvo da operação é o homem identificado como Adriano Carneiro do Nascimento, conhecido como “Mambira”. Contra ele pesam crimes como homicídio doloso e associação criminosa, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Além disso, existe, ainda, um mandado de prisão em aberto contra Mambira por crime de homicídio registrado em 2019.

O trabalho de buscas teve à frente a Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa, com o apoio de equipes da Delegacia Municipal de Tamboril, Delegacia Regional de Crateús, policiais militares da Força Tática (FT) das cidades de Crateús, Nova Russas e Santa Quitéria, além de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Preso por roubo

O suspeito capturado pela polícia foi identificado como Antônio Alexandre Pereira de Sousa, de 18 anos. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Até a publicação, a Polícia Civil seguia em busca do principal alvo da operação.