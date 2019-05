Operação no Piauí com ajuda da polícia cearense acaba com cinco suspeitos mortos

Operação policial para desarticular uma quadrilha, suspeita de assaltos a banco no Piauí, acabou com cinco homens mortos na manhã deste domingo (5), em Cocal, localidade da Região Norte do Estado. Agentes do Comando Tático Rural (Cotar) do Ceará foram acionados e reforçaram as buscas com auxílio de uma aeronave das Forças de Segurança cearenses. Quatro suspeitos chegaram mortos a um hospital da região e o quinto foi morto ao tentar fugir.

Foram apreendidas armas, munições e dinheiro (Foto: VC Repórter)

As diligências sobre o caso seguem neste domingo, bem como a presença do Cotar nas buscas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí (SSPI), pelo menos 11 suspeitos continuam foragidos. Os assaltantes seriam integrantes de uma quadrilha de Minas Gerais, segundo documentos encontrados pela polícia. Foram apreendidas armas, munições e dinheiro.

O grupo teria explodido e roubado duas agência bancárias no municipio de Campo Maior, distante 80 quilômetros de Teresina, na última terça-feira (30), e fugido para uma região de mata de difícil acesso.