Operação nacional contra pornografia infantil cumpre mandados em Fortaleza

Uma ação da Polícia Civil coordenada nacionalmente cumpre mandados contra pornografia infantil em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (28). A 4ª fase da Operação da Luz na Infância cumpre, ao todo, 266 mandados de busca e apreensão em 26 estados e no Distrito Federal. Na Capital, são quatro os alvos investigados.

As investigações e buscas estão sendo realizadas em 133 cidades. Até as 8h45 desta quinta, já foram realizadas pelo menos 62 prisões em flagrante.

A força-tarefa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Mais de 1,5 mil agentes participam dos trabalhos que apuram crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

Segundo a Polícia Civil do Ceará, os alvos foram identificados com base em informações coletadas em ambientes virtuais pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do MJSP. "Esse conhecimento produzido foi repassado às Polícias Civis – em especial às delegacias de proteção à criança e ao adolescente, e de repressão a crimes informáticos – que, por sua vez, instauraram inquéritos e solicitaram aos juízes locais para expedição dos mandados de busca e apreensão", informou o órgão.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também contribuiu com a operação, oferecendo cursos e capacitações para as quatro fazes da Luz da Infância, realizados pela Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE).