Operação Marias prende 34 pessoas por crimes de violência contra a mulher no Ceará

Uma operação realizada pela Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (5), 34 foragidos suspeitos de crimes de violência contra mulheres no Ceará. Uma das prisões ocorreu na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, onde foram cumpridos dois mandados de prisão por estupro de vulnerável.

A Operação Marias ocorreu simultaneamente em todos os estados do país, sob a coordenação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com objetivo de desencadear ações preventivas e repressivas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, a três dias do Dia Internacional da Mulher.

Pela manhã, a Polícia Civil havia divulgado a prisão de 22 pessoas durante a operação, mas com o fim dos trabalhos policiais, a quantidade de presos foi atualizada, para 34, em coletiva concedida em Fortaleza na tarde desta quinta.

No Ceará, 240 policiais participaram da ação, contando com 80 viaturas. A operação foi coordenada no estado pelo Departamento Técnico-Operacional (DTO) junto com o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), com efetivo dos departamentos de polícia judiciária da Capital, da região metropolitana, do interior norte, do interior sul e especializado, além dos agentes das 10 delegacias da mulher do Estado.