Operação Marias prende 22 pessoas por crimes de violência contra a mulher no Ceará

Uma operação realizada pela Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (5), 22 pessoas suspeitas por crimes de violência contra a mulher no Ceará.

A Operação Marias ocorre simultaneamente em todos os estados do país, sob a coordenação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com objetivo de desencadear ações preventivas e repressivas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, a três dias do Dia Internacional da Mulher.

Durante a operação, vão ser cumpridas ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão, principalmente pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e feminicídios, bem como será realizada a fiscalização de medidas protetivas em favor de mulheres e verificação de denúncias.

Todos os departamentos da Polícia Civil do Ceará participam da operação no Estado. Mais informações serão repassadas até o fim do dia em coletiva, após a conclusão dos trabalhos policiais.