Operação do MPCE cumpre mandados contra ex-chefe de gabinete da Câmara Municipal de Quixadá

A Operação Casa de Palha, deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), cumpre mandados contra o ex-chefe de gabinete da Câmara Municipal de Quixadá. A investigação verifica a existência de crime de fraude em licitações de obras em Quixadá.

Promotores do Ministério Público do Ceará (MPCE) estiveram nas residências do ex-chefe de gabinete, Antônio Almeida Viana, localizadas em Fortaleza e em Quixadá. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Quixadá.

Procurada pelo Sistema Verdes Mares, a assessoria da câmara informou por telefone um posicionamento oficial será feito através de nota a ser enviada ainda nesta quinta-feira (30). Já o ex-chefe de gabinete não atendeu às ligações durante a manhã.

Na Operação Casa de Palha, que investiga ilicitudes no âmbito da administração municipal de Quixadá, já houve a prisão e o afastamento por 180 dias do presidente da Câmara Municipal da cidade, Francisco Ivan Benício de Sá. Além dele, uma servidora da Câmara, Paula Renata Bento Bernardo, também foi afastada das funções.

Outro investigado, Ricardo de Sousa, é considerado foragido da justiça. Os envolvidos são investigados pelos crimes de peculato, desvio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.