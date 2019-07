Operação das polícias do Ceará e Paraíba prende oito pessoas

Operação das polícias Civil e Militar do Ceará e da Polícia Militar da Paraíba, nesta sexta-feira (26), resultou nas prisões de oito pessoas em Ipaumirim e Baixio, no Ceará, e nos municípios de Santa Helena, São João do Rio do Peixe e Triunfo, na Paraíba.

Foram presos José Keialyson Duarte Soares (26), que já responde por direção perigosa e crime contra a administração pública; Jéssica Freire dos Santos (27), que já responde por lesão corporal e Aleilton Félix Quaresma (27), que também já responde por lesão corporal, além de Diego Igo Pereira Ricarte (35), o “Bola”, Gercilene Gomes Coura (38), o “Cileno”, e Moacir Alves de Sales (25). Os três últimos não têm antecedentes criminais. Os demais possuem envolvimento com o tráfico e a associação para o tráfico de drogas, de acordo com informações da secretaria da Seguraçan Pública do Ceará.

Na ação, foram cumpridos mandados de prisão por sentença condenatória contra Jeferson Freire dos Santos (25), que já responde a seis procedimentos policiais por roubo, estupro de vulnerável, ameaça e furto qualificado, e Wdson Carlos Albuquerque Barbosa (18), que responde por tráfico de drogas.

A operação é resultado de investigações contra o tráfico de drogas na região de divisa entre os Estados e foi coordenada pela Delegacia Municipal de Ipaumirim. Os trabalhos também tiveram apoio das delegacias regionais de Icó e Iguatu, além das delegacias municipais de Lavras da Mangabeira, Cedro e Orós. Já os policiais militares que participaram da ofensiva policial dos destacamentos de Ipaumirim, Baixio e Umari, no Ceará, e no 6° BPM da PMPB.