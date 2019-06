Operação da polícia resulta na prisão de quatro pessoas e recuperação de R$ 4 milhões em bens

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (12) pela Polícia Civil do Ceará resultou na prisão de quatro pessoas e na recuperação de bens avaliados em mais de R$ 4 milhões em Fortaleza, Baturité, Capistrano e Itapiúna.

Entre os bens apreendidos e recuperados estavam oito veículos, oito empresas, um apartamento, um terreno situado em um condomínio de luxo e uma carta de crédito no valor de 400 mil reais.

De acordo com a polícia, o trabalho que faz parte da segunda fase da Operação Labirinto, é resultado de uma série de investigações sobre o envolvimento de integrantes de uma organização criminosa com o tráfico de drogas e outras práticas ilícitas na região do Sertão Central.

A operação é uma ação integrada da Delegacia Municipal de Quixeramobim, com apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Primeira fase da Operação Labirinto

A 1ª fase da Operação Labirinto foi deflagrada em abril deste ano e resultou no cumprimento de 80 mandados de prisão e outros 53 mandados de busca contra suspeitos de participar de uma organização criminosa atuante em cidades da região do Sertão Central cearense.