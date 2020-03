Operação da Polícia Militar termina com 47 pessoas presas no Ceará

A Polícia Militar do Ceará prendeu 47 pessoas durante a operação "Raça de Fortes", realizada no último fim de semana, entre a sexta-feira (6) e o domingo (8). Além disso, foram apreendidas 21 armas de fogo e recolhidos 37 veículos. No total, houve abordagem a 14.902 pessoas e veículos.

Foi percebida também uma diminuição de 72,9% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em relação ao fim de semana anterior. Dessa vez foram 19 ocorrências, contra 70 entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março - período do fim do motim dos policiais militares.

Houve ainda redução no número de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), o que inclui roubos de todos os tipos. Foram 370 casos neste fim de semana, enquanto o anterior contou com 994 ocorrências.

A ação teve como objetivo intensificar o patrulhamento nos municípios do Estado e combater ações criminosas. Participaram 1.739 com efetivos do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), em todas as regiões do Estado.